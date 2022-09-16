Шольц пригрозил Польше пересмотром границ с Германией

Канцлер Германии Олаф Шольц после призыва Польши предоставить ей репарации намекнул на пересмотр границ между двумя странами. Об этом сообщает польский портал Niezalezna.pl.
«Глядя на [бывшего премьера Польши] Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Вилли Брандтом (экс-канцлер Германии в 1969 – 1974 годах. — «Газета.Ru») о том, что граница между Германией и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории», — сказал Шольц в Потсдаме во время вручения премии M100 Media Award боксеру Владимиру Кличко.
Немецкий канцлер подчеркнул, что он не хотел бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории», чтобы начать процесс «ревизионистских изменений границ».
14 сентября польский Сейм принял резолюцию, в которой призвал правительство Германии взять на себя «политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим рейхом войны».
Позднее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша должна потребовать от России репараций за Вторую мировую войну. По его словам, власти Польши требуют репараций от Германии, поскольку Третий рейх напал на польское государство в 1939 году.