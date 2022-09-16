Шольц пригрозил Польше пересмотром границ с Германией

Канцлер Германии Олаф Шольц после призыва Польши предоставить ей репарации намекнул на пересмотр границ между двумя странами. Об этом сообщает польский портал Niezalezna.pl.

«Глядя на [бывшего премьера Польши] Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Вилли Брандтом (экс-канцлер Германии в 1969 – 1974 годах. — «Газета.Ru») о том, что граница между Германией и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории», — сказал Шольц в Потсдаме во время вручения премии M100 Media Award боксеру Владимиру Кличко.

Немецкий канцлер подчеркнул, что он не хотел бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории», чтобы начать процесс «ревизионистских изменений границ».

14 сентября польский Сейм принял резолюцию, в которой призвал правительство Германии взять на себя «политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим рейхом войны».