Столтенберг оценил контрнаступление Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны НАТО и дальше помогать усиливать ВСУ вооружением. По его словам, конфликт на Украине продлится еще долго, несмотря на успешную контратаку. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что контратака Украины была очень эффективной, но это не конец, нужно быть готовым к длительному пути. Он отметил, что Запад должен понимать, что украинский конфликт продлится еще долго.
Ранее Столтенберг заявил, что запасы вооружения в странах НАТО снизились из-за поставок Украине. Он добавил, что блок НАТО должен принять меры по восстановлению оружейных запасов. Для ускорения производства оружия военные должны наладить контакт с оборонной промышленностью.
Вместе с тем генсек призвал киевский режим готовиться к суровой зиме. В связи с этим НАТО должно предоставить военнослужащим зимнее снаряжение, зимнюю форму, генераторы, палатки.