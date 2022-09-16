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16 минут назад

Столтенберг оценил контратаку Украины

Елена Прошина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны НАТО и дальше помогать усиливать ВСУ вооружением. По его словам, конфликт на Украине продлится еще долго, несмотря на успешную контратаку. Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг оценил контрнаступление Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что контратака Украины была очень эффективной, но это не конец, нужно быть готовым к длительному пути. Он отметил, что Запад должен понимать, что украинский конфликт продлится еще долго.

Ранее Столтенберг заявил, что запасы вооружения в странах НАТО снизились из-за поставок Украине. Он добавил, что блок НАТО должен принять меры по восстановлению оружейных запасов. Для ускорения производства оружия военные должны наладить контакт с оборонной промышленностью.

ВСУ вновь приступили к штурму Красного Лимана

Вместе с тем генсек призвал киевский режим готовиться к суровой зиме. В связи с этим НАТО должно предоставить военнослужащим зимнее снаряжение, зимнюю форму, генераторы, палатки.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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