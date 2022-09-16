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14 минут назад

Елена Зеленская посетит похороны Елизаветы II

Елена Прошина

Супруга Владимира Зеленского Елена приедет на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на британскую газету Sun.

Елена Зеленская приедет на похороны Елизаветы II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, Зеленская вместе с другими лидерами государств прибудет в Лондон на этих выходных. Затем она примет участия в церемонии похорон королевы Великобритании.

«Британия – один из самых верных союзников Украины. Присутствие Елены Зеленской на похоронах – знак этой дружбы и взаимного уважения», — отмечает издание.

Напомним, королеву Елизавету II похоронят 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. На церемонии будут присутствовать более 30 мировых лидеров. В частности, на похороны приедут президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, Турции Реджеп Эрдоган и Шри-Ланки Ранил Викремесинге. Также будут присутствовать зампредседателя Китая Ван Цишань, премьер-министр Новой Зеландии Джасинду Ардерн, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Лондону следовало пригласить Путина на похороны Елизаветы II"

Ранее стало известно, что делегации России, Белоруссии и Мьянмы не получили приглашение на похороны Елизаветы II. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и не планировал изначально присутствовать на похоронах. Президент выразил соболезнования по поводу смерти монарха, однако «каких-либо иных планов по участию в мемориальных мероприятиях президент не имел с самого начала».

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