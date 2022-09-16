Елена Зеленская приедет на похороны Елизаветы II

Супруга Владимира Зеленского Елена приедет на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на британскую газету Sun.

Как уточняется, Зеленская вместе с другими лидерами государств прибудет в Лондон на этих выходных. Затем она примет участия в церемонии похорон королевы Великобритании.

«Британия – один из самых верных союзников Украины. Присутствие Елены Зеленской на похоронах – знак этой дружбы и взаимного уважения», — отмечает издание.

Напомним, королеву Елизавету II похоронят 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. На церемонии будут присутствовать более 30 мировых лидеров. В частности, на похороны приедут президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, Турции Реджеп Эрдоган и Шри-Ланки Ранил Викремесинге. Также будут присутствовать зампредседателя Китая Ван Цишань, премьер-министр Новой Зеландии Джасинду Ардерн, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.