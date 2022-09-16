ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проинформировал о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передают «Известия».
По его словам, в пятницу статус партнера по диалогу ШОС предоставят Бахрейну, Мальдивам, Кувейту, ОАЭ и Мьянме.
В Самарканде началось заседание лидеров государств ШОС. Среди его участников — президент России Владимир Путин. Проведение заседания ожидается в узком составе. Лидеры планируют собраться снова в расширенном формате и подписать Самаркандскую декларацию.
Подача заявки Белоруссией на вступление в ШОС в качестве государства-члена осуществилась 15 июля.
ШОС является международной организацией. Ее основали в 2001 году. В ней принимают участие Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия являются странами-наблюдателями, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка — странами-партнерами.