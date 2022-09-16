ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации

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По его словам, в пятницу статус партнера по диалогу ШОС предоставят Бахрейну, Мальдивам, Кувейту, ОАЭ и Мьянме.

В Самарканде началось заседание лидеров государств ШОС. Среди его участников — президент России Владимир Путин. Проведение заседания ожидается в узком составе. Лидеры планируют собраться снова в расширенном формате и подписать Самаркандскую декларацию.

Подача заявки Белоруссией на вступление в ШОС в качестве государства-члена осуществилась 15 июля.