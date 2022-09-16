Столицу Казахстана Нур-Султан переименовали

Парламент Казахстана принял законопроект о внесении поправок в Конституцию страны и переименовании столицы Нур-Султана в Астану. Как сообщает РИА Новости, депутаты также одобрили введение однократного президентского срока на семь лет взамен нынешних двух пятилетних сроков.
«Новый законопроект мы одобрили в первом чтении, замечаний и дополнений по нему не было, поэтому предлагаю принять данный законопроект в целом», — заявил спикер парламента Ерлан Кошанов.
Сейчас закон направлен на подпись главе государства.
Напомним, что столицу Казахстана переименовали в марте 2019 года в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Соответствующий указ тогда подписал его преемник Касым-Жокарт Токаев, который сам выдвинул эту инициативу.
Недавно депутаты «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») предложили вернуть столице Казахстана старое название. По мнению парламентариев, неверно было давать столице имя Назарбаева еще при его жизни, а само новое название так и не прижилось среди населения. Токаев поддержал идею, отметив, что переименовывать другие объекты, названные в честь первого президента республики, не будут.