Столицу Казахстана Нур-Султан переименовали

Парламент Казахстана принял законопроект о внесении поправок в Конституцию страны и переименовании столицы Нур-Султана в Астану. Как сообщает РИА Новости, депутаты также одобрили введение однократного президентского срока на семь лет взамен нынешних двух пятилетних сроков.

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«Новый законопроект мы одобрили в первом чтении, замечаний и дополнений по нему не было, поэтому предлагаю принять данный законопроект в целом», — заявил спикер парламента Ерлан Кошанов.

Сейчас закон направлен на подпись главе государства.

Напомним, что столицу Казахстана переименовали в марте 2019 года в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Соответствующий указ тогда подписал его преемник Касым-Жокарт Токаев, который сам выдвинул эту инициативу.