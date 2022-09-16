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8 минут назад

Столицу Казахстана решили переименовать

Никита Бородкин

Парламент Казахстана принял законопроект о внесении поправок в Конституцию страны и переименовании столицы Нур-Султана в Астану. Как сообщает РИА Новости, депутаты также одобрили введение однократного президентского срока на семь лет взамен нынешних двух пятилетних сроков.

Столицу Казахстана Нур-Султан переименовали
Фото: ТАССТАСС

«Новый законопроект мы одобрили в первом чтении, замечаний и дополнений по нему не было, поэтому предлагаю принять данный законопроект в целом», — заявил спикер парламента Ерлан Кошанов.

Сейчас закон направлен на подпись главе государства.

Напомним, что столицу Казахстана переименовали в марте 2019 года в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Соответствующий указ тогда подписал его преемник Касым-Жокарт Токаев, который сам выдвинул эту инициативу.

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Недавно депутаты «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») предложили вернуть столице Казахстана старое название. По мнению парламентариев, неверно было давать столице имя Назарбаева еще при его жизни, а само новое название так и не прижилось среди населения. Токаев поддержал идею, отметив, что переименовывать другие объекты, названные в честь первого президента республики, не будут.

В мире,Ерлан Кошанов,Нурсултан Назарбаев,Госдума,
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