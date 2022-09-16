Латвия объявила об ограничениях для россиян с шенгеном

Власти Латвии вводят ограничение на пересечение латвийской границы для россиян, имеющих шенгенские визы. Как сообщил в пятницу министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, решение вступит в силу 19 сентября.

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"С 19 сентября Латвия по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами", - говорится в сообщении Ринкевичса в Twitter, написанном на русском языке.

Решение о запрете на въезд россиянам с действующими шенгенскими визами 8 сентября согласовали страны Балтии и Польша, ожидается дальнейшее обсуждение вопроса на уровне ЕС. Текст соответствующих договоренностей и их детали будут опубликованы в течение 10 дней после состоявшейся встречи.