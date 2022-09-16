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7 минут назад

Латвия с 19 сентября ограничит въезд россиян с шенгеном в страну

ТАССиещё 6

Власти Латвии вводят ограничение на пересечение латвийской границы для россиян, имеющих шенгенские визы. Как сообщил в пятницу министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, решение вступит в силу 19 сентября.

Латвия объявила об ограничениях для россиян с шенгеном
Фото: ТАССТАСС

"С 19 сентября Латвия по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами", - говорится в сообщении Ринкевичса в Twitter, написанном на русском языке.

Решение о запрете на въезд россиянам с действующими шенгенскими визами 8 сентября согласовали страны Балтии и Польша, ожидается дальнейшее обсуждение вопроса на уровне ЕС. Текст соответствующих договоренностей и их детали будут опубликованы в течение 10 дней после состоявшейся встречи.

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6 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Она рассчитывает, что данное решение получит одобрение Совета ЕС и вступит в силу к 12 сентября. Предполагается, что стоимость виз и сроки их оформления значительно увеличатся, выдача виз для туристических целей станет последним приоритетом консульств. Еврокомиссия также призывает страны ЕС проверять претендентов на визы на "благонадежность".

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