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46 минут назад

Папа римский отреагировал на поставки оружия Украине

Алиса Селезнёва

Поставки оружия на Украину могут быть «морально допустимыми», если речь идет о защите собственной страны, а не о раздувании венного конфликта. Об этом заявил папа римский Франциск, пишет Reuters.

Папа римский озвучил позицию по поставкам оружия Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Понтифик высказался на тему оружия в ходе пресс-конференции после визита в Казахстан. Он отметил, что существуют моральные критерии, которые позволяют говорить о допустимости таких поставок.

«Это политическое решение, которое может быть принято на условиях моральности, этих условий много и о них можно говорить», - пояснил Папа римский.

В частности, он счел абсолютно законной самозащиту.

«Есть выражение "любовь к Родине": если не защищаешь что-то, значит ты это не любишь, а если защищаешь, значит любишь», - отметил Франциск.

Аморальным же, по его мнению, являются поставки оружия, «если есть намерение спровоцировать еще большую войну», либо «избавиться от оружия, которое больше не нужно».

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На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия Киеву.

При этом Украина попросила страны НАТО увеличить поставки тяжелого вооружения и боеприпасов, чтобы продолжить наступление на юге и северо-востоке. В том числе Киев просит дальнобойные ракеты ATACMS, способные достигать цели на расстоянии до 300 км.

В МИД России отметили, что поставки вооружений делают США и их союзников пособниками военных преступлений киевского режима. А возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности будут означать переход «красной линии» и сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.

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