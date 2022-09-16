Глава Бразилии рассказал о роли НАТО в ситуации на Украине

Североатлантический альянс мог предотвратить начало боевых действий на Украине, если бы отказал Киеву во вступлении в блок. Такое заявление сделал президент Бразилии Жаира Болсонару, передает РИА Новости со ссылкой на газету Folha de Sao Paulo.
Политик напомнил про Карибский кризис в 1962 году и рассказал, что тогда США и СССР смогли разрешить вспыхнувший конфликт мирным путем, так как обе стороны пошли на уступки. По его мнению, ситуация с конфликтом на Украине ничем не отличается. Болсонару отметил, что президент России Владимир Путин не мог не обеспокоиться перспективой расширения НАТО на восток.
«Они вступают в НАТО, они разместят ракету всего в нескольких минутах полета от Москвы», — сказал президент Бразилии. Он напомнил, как в 1962 году Советский Союз разместил свои баллистические ракеты в районе залива Свиней. Руководство США в ответ на это призвало СССР убрать вооружения, в противном случае «будет плохо». Власти СССР выполнили это требование, рассказал Болсонару.
После начала боевых действий на территории Украины президент Бразилии заявил, что страна не отдаст свой голос за резолюцию ООН, осуждающую действия РФ или предлагающую ввести новые ограничения. Кроме того, правительство Бразилии раскритиковало западные санкции против Москвы.