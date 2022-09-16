Глава Бразилии рассказал о роли НАТО в ситуации на Украине

Североатлантический альянс мог предотвратить начало боевых действий на Украине , если бы отказал Киеву во вступлении в блок. Такое заявление сделал президент Бразилии Жаира Болсонару, передает РИА Новости со ссылкой на газету Folha de Sao Paulo.

Политик напомнил про Карибский кризис в 1962 году и рассказал, что тогда США и СССР смогли разрешить вспыхнувший конфликт мирным путем, так как обе стороны пошли на уступки. По его мнению, ситуация с конфликтом на Украине ничем не отличается. Болсонару отметил, что президент России Владимир Путин не мог не обеспокоиться перспективой расширения НАТО на восток.