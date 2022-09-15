США призвали РФ немедленно принять предложение по обмену заключенными

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что Москве следует как можно быстрее принять предложение США по обмену заключенными. Об этом пишет РИА «Новости».
«Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же», - подчеркнула пресс-секретарь.
Жан-Пьер пояснила, что Вашингтон держит вопрос об обмене заключенными под контролем и предпринимает все необходимые меры для того, чтобы договориться с Россией.
Представитель Госдепа Нед Прайс, в свою очередь, рассказал, что переговоры с Москвой об обмене олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана не «заглохли».
Он пояснил, что динамика переговоров, действительно, не отвечает ожиданиям, но американские власти не забывают о своих гражданах и ведут напряженную работу по их освобождению.
Ранее сообщалось, что 6 июля 2022 года президент США Джо Байден пообещал освободить баскетболистку. Он сказал, что занимается ее возвращением на родину.
В пятницу, 16 сентября, он планирует встретиться с родственниками заключенных и рассказать им о предпринятых за это время мерах по освобождению.