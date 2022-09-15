США призвали РФ немедленно принять предложение по обмену заключенными

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что Москве следует как можно быстрее принять предложение США по обмену заключенными. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же», - подчеркнула пресс-секретарь.

Жан-Пьер пояснила, что Вашингтон держит вопрос об обмене заключенными под контролем и предпринимает все необходимые меры для того, чтобы договориться с Россией.

Представитель Госдепа Нед Прайс, в свою очередь, рассказал, что переговоры с Москвой об обмене олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана не «заглохли».

Он пояснил, что динамика переговоров, действительно, не отвечает ожиданиям, но американские власти не забывают о своих гражданах и ведут напряженную работу по их освобождению.

Ранее сообщалось, что 6 июля 2022 года президент США Джо Байден пообещал освободить баскетболистку. Он сказал, что занимается ее возвращением на родину.