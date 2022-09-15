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1 час назад

Вучич заявил, что сербы не отдадут ни пяди своей земли

Илья Родин

Президент Сербии Александр Вучич заявил на праздновании Дня сербского единства, что страна не отдаст ни пяди своей земли. Об этом пишет ТАСС.

Вучич: сербы не отдадут ни пяди своей земли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что главы Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц на днях отправили лидеру Сербии совместное письмо, в котором призвали принять «тяжелые [но необходимые по их мнению] решения» по вопросу Косова и Метохии.

Вучич предупредил о риске столкновений в Косово

Вучич подчеркнул, что западные страны желают отобрать Косово и Метохию у Сербии, стремятся закончить то, что начали в 90-е годы прошлого века. Глава Сербии заявил, что у них ничего не выйдет.

«[Запад желает] отобрать нашу землю по ширине и по длине, а мы ни пяди нашей земли ему не отдадим», - заверил президент.

Политик призвал сербов объединиться на фоне сложной международной обстановки, научиться уважать себя и свой флаг. По его мнению, только это сможет привести Сербию к победе.

В мире,Олаф Шольц,Эмманюэль Макрон,Александр Вучич,
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