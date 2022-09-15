Вучич: сербы не отдадут ни пяди своей земли

Президент Сербии Александр Вучич заявил на праздновании Дня сербского единства, что страна не отдаст ни пяди своей земли. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что главы Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц на днях отправили лидеру Сербии совместное письмо, в котором призвали принять «тяжелые [но необходимые по их мнению] решения» по вопросу Косова и Метохии.

Вучич подчеркнул, что западные страны желают отобрать Косово и Метохию у Сербии, стремятся закончить то, что начали в 90-е годы прошлого века. Глава Сербии заявил, что у них ничего не выйдет.

«[Запад желает] отобрать нашу землю по ширине и по длине, а мы ни пяди нашей земли ему не отдадим», - заверил президент.