Путин озвучил ключевую роль тандема Москвы и Пекина для планеты

В Самарканде проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На полях саммита президент России Владимир Путин провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Он сделал ряд важных заявлений, сообщается на сайте Кремля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Двусторонняя встреча России и Китая

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Во время двусторонней встречи Путин пожелал Председателю КНР «дальнейших успехов в осуществлении масштабного плана динамичного развития китайской нации».

Глава России подчеркнул, что:

- международная повестка меняется, но дружба России и Китая остается неизменной;

- отношения держав продолжают укрепляться;

- внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности;

- Россия и Китай выступают за формирование многополярного миропорядка на принципах справедливости, уважения к международному праву, признанию центральной роли ООН;

- Москва твердо, незыблемо, придерживается принципа «одного Китая»;

- РФ высоко оценивает сбалансированную позицию Пекина в связи с конфликтом на Украине.

Кроме того, Владимир Путин уточнил, что между державами активно развиваются «многоплановые связи», в частности, в экономической сфере. Товарооборот увеличился в 2021 году на 35% и превысил $140 млрд. В этом году он подрос еще на 25%. В планах увеличение его до $200 млрд.

Трехсторонняя встреча России, КНР и Монголии

На трехсторонней встрече глава России заявил, что отношения стран развиваются «динамично и плодотворно».

Кроме того, он уточнил, что:

- «формат Россия-Китай-Монголия, конечно, имеет особое значение, эффективно дополняя двухстороннее сотрудничество и обеспечивая высокую добавленную стоимость для всех трех стран»;

- страны разделяют подходы по важным вопросам международной повестки;

- доля взаимных расчетов Москвы и Пекина в нацвалютах выросла на 27%;

- специалисты компании «Газпром» завершают работу над проектом строительства трубопровода через Монголию в Китай;

- взаимодействие трех стран в области энергетики вполне перспективно.