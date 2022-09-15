В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
25 минут назад

Путин озвучил ключевую роль тандема Москвы и Пекина для планеты

Илья Родин

В Самарканде проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На полях саммита президент России Владимир Путин провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Он сделал ряд важных заявлений, сообщается на сайте Кремля.

Путин озвучил ключевую роль тандема Москвы и Пекина для планеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Двусторонняя встреча России и Китая

Видео дня

Во время двусторонней встречи Путин пожелал Председателю КНР «дальнейших успехов в осуществлении масштабного плана динамичного развития китайской нации».

Глава России подчеркнул, что:

- международная повестка меняется, но дружба России и Китая остается неизменной;

- отношения держав продолжают укрепляться;

- внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности;

- Россия и Китай выступают за формирование многополярного миропорядка на принципах справедливости, уважения к международному праву, признанию центральной роли ООН;

- Москва твердо, незыблемо, придерживается принципа «одного Китая»;

- РФ высоко оценивает сбалансированную позицию Пекина в связи с конфликтом на Украине.

Кроме того, Владимир Путин уточнил, что между державами активно развиваются «многоплановые связи», в частности, в экономической сфере. Товарооборот увеличился в 2021 году на 35% и превысил $140 млрд. В этом году он подрос еще на 25%. В планах увеличение его до $200 млрд.

Трехсторонняя встреча России, КНР и Монголии

На трехсторонней встрече глава России заявил, что отношения стран развиваются «динамично и плодотворно».

Кроме того, он уточнил, что:

- «формат Россия-Китай-Монголия, конечно, имеет особое значение, эффективно дополняя двухстороннее сотрудничество и обеспечивая высокую добавленную стоимость для всех трех стран»;

- страны разделяют подходы по важным вопросам международной повестки;

- доля взаимных расчетов Москвы и Пекина в нацвалютах выросла на 27%;

- специалисты компании «Газпром» завершают работу над проектом строительства трубопровода через Монголию в Китай;

- взаимодействие трех стран в области энергетики вполне перспективно.

Кроме того, Путин призвал коллег к сотрудничеству в области высоких технологий, предложил расширить транспортный коридор через Монголию. Он посоветовал также перейти на национальные платежные платформы.

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ШОС,Газпром,ООН,
34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители