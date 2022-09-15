Линн Трейси: что говорят о главном кандидате на пост нового посла США в РФ

Россия не надеется на улучшение отношений с Соединенными Штатами после назначения нового американского посла в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве. Поэтому, если честно, то нет», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли у Москвы надежда на улучшение отношений с Вашингтоном в связи с назначением нового американского посла.

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Президент США Джо Байден планирует предложить кандидатуру нынешней главы американской дипмиссии в Армении Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов в России. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трейси с 1987 по 1990 год жила в Москве, знает русский язык. Она станет первой женщиной на этом посту. Отмечается, что администрация Байдена надеется быстро назначить ее на должность, чтобы заменить Джона Салливана, который ушел в отставку ранее в сентябре.

По словам двух источников, Вашингтон уже сообщил Москве о планах назначить Трейси посланником в России. Американские официальные лица считают, что Россия захочет поддерживать дипломатические отношения с США и поэтому будет мотивирована принять Трейси, не откладывая процесс.

4 сентября сообщалось, что посол США Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в России. Позже стало известно, что он покинул пост из-за смерти жены. Салливан был назначен послом в декабре 2019 года и занимал эту должность почти три года.

Вероятный кандидат на пост посла США в России — нынешняя глава американской дипмиссии в Армении Линн Трейси — станет проходной фигурой в случае своего назначения в Москву, заявил американист Владимир Можегов. Политолог подчеркнул, что изменений к лучшему в отношениях Вашингтона и Москвы Трейси добиться не сможет.

Совершенно проходная фигура. Ничего изменить не сможет [в отношениях США и России]. Единственное, что может на них повлиять, — доверительные личные отношения с Владимиром Путиным. В администрации Байдена сейчас все внимание приковано к выборам в ноябре, и от их итога зависит дальнейшее сотрудничество двух держав, — добавил Можегов.

Он отметил, что по дипломатическим каналам наладить отношения США и РФ невозможно, необходим прямой диалог Белого дома и Кремля. Можегов также усомнился, что опыт работы Трейси, ее компетентность соответствуют должности главы дипмиссии США в РФ.

В администрации Байдена творится что-то странное. Компетенция стоит не на первых местах. Непонятно, по каким критериям выбирают людей. Исключение — чиновники, рулящие процессами, типа госсекретаря Блинкена. Критерии безумные — расовый, гендерный. Трейси не соответствует своей должности. Если ее назначат, то, скорее всего, ее сменят довольно быстро, — считает политолог.

По его словам, США сейчас наращивают свое влияние в Армении, Казахстане, Таджикистане, стремясь подорвать позиции РФ на Южном Кавказе, в Центральной и Средней Азии. Можегов добавил, что назначение в Москву американского посла в Ереване может стать символическим жестом и намеком Путину — «мы хотим серьезно работать с вами».

В настоящий момент Трейси является послом США в Армении. До прибытия в Ереван она была старшим советником по делам РФ в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США. В период с 2014 по 2017 год Трейси занимала пост замглавы дипмиссии США в Москве. Из ее резюме следует, что до этого она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента в 2012–2014 годах и зампосла США в Туркмении в 2010–2011 годах. Дипломат владеет русским языком.

О завершении работы в РФ уже экс-посла США Джона Салливана стало известно 4 сентября. Вашингтон готовит ротацию на эту должность, и о понижении уровня диппредставительства страны в России речи не идет. Салливан указал, что покинул свой пост из-за смертельной болезни жены. По его словам, на тот момент у нее прогрессировала раковая опухоль. Экс-посол отметил, что решение об уходе никак не относилось к политике России в отношении Украины.

Бывший посол США в России Джон Салливан пытался сохранить диалог между Вашингтоном и Москвой. Об этом рассказали РБК в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Салливан был обязан следовать инструкциям американского руководства, включая цель Вашингтона нанести России «стратегическое поражение на Украине». «Но при этом все-таки старался — и, похоже, искренне — сохранить элементы диалога, чтобы не обрушить до конца двусторонние межгосударственные связи», — добавили в МИД.

В министерстве добавили, что позиция дипломата была востребована на фоне «царящей в США русофобии». По мнению ведомства, Салливан был на своем месте как глава дипмиссии Вашингтона в Москве, которая также несет ответственность за будущее международного сообщества.