«Мы обязаны русским»: дочь Че Гевары сделала заявление

Старшая дочь кубинского революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара назвала «одними из самых глупых» европейских политиков из-за введенных против России санкций. Об этом пишет РИА Новости.

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«Это самые глупые люди, которых я когда-либо видела в своей жизни, честно вам говорю», - сказала Гевара.

По ее словам, Россия это уже не Советский Союз, Европа должна поддерживать с ней дружеские и партнерские отношения.

Однако европейские политики «настолько грубы, настолько глупы, что ищут врагов». По ее мнению, Европа так делает потому что не знает истории русского народа и не помнит его побед.

«Мы обязаны ему (русскому народу, - прим.) тем, что наш мир стал лучше, если бы не он, что стало бы с миром после Гитлера?» - заявила она.

Она также отметила, что вводя санкции против России США и Европа сами себе наносят сокрушительный удар. Гевара назвала санкции абсурдными.