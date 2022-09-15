Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил представитель МИД Узбекистана в четверг, 15 сентября.

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— Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС, — отметил представитель.

Уточняется, что документы был подписан главной МИД Ирана Хоссейни Амирои Абдоллахияном и генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. Процедура приема Ирана в организацию была начата еще в сентябре прошлого года в Душанбе, передает ТАСС.