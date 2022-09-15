"Путин нашел секретное оружие против западных санкций"

Отмечается, что в РФ производство «готовых металлических изделий» выросло почти на 30% в июле по сравнению с прошлым годом после резкого спада в предыдущие месяцы. Оно включает оружие, бомбы и различные типы боеприпасов. Категория под названием «другие транспортные средства и оборудование», в которую наряду с велосипедами входят корабли, самолеты и бронетехника, также находится в числе лидеров рынка.