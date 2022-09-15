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20 минут назад

Bloomberg: Путин нашел секретное оружие против западных санкций

Ura.Ru

Оборонная промышленность помогает РФ поддерживать экономику страны в условиях санкций и является секретным оружием президента Владимира Путина. Об этом пишет европейское издание Bloomberg.

"Путин нашел секретное оружие против западных санкций"
Фото: ТАССТАСС

«Путинская военная машина может быть секретным оружием, помогающим поддерживать экономику. Оборонное производство помогает компенсировать падение в других отраслях», — сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в РФ производство «готовых металлических изделий» выросло почти на 30% в июле по сравнению с прошлым годом после резкого спада в предыдущие месяцы. Оно включает оружие, бомбы и различные типы боеприпасов. Категория под названием «другие транспортные средства и оборудование», в которую наряду с велосипедами входят корабли, самолеты и бронетехника, также находится в числе лидеров рынка.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России рассказали о том, что спецоперация повысила интерес к вооружению РФ за рубежом. Многие уже оценили его эффективность в ходе боевого применения.

В мире,Владимир Путин,ФСВТС России,
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