Прибывшая в Киев Урсула фон дер Ляйен сделала заявление

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала о том, что прибыла в Киев с целью проведения переговоров об экономическом сближении и приеме в ЕС. Соответствующее заявление она сделала в Twitter, передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Я в Киеве с третьим визитом с момента начала российской войны. Я буду обсуждать с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и премьером [Денисом] Шмыгалем то, как продолжать обеспечивать сближение наших экономик и народов, пока Украина движется к вступлению в ЕС», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее фон дер Ляйен в ходе своего выступления в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии ЕС заявила о планах направиться в Киев. Там она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы ЕК, она намерена затронуть вопрос потенциала единого европейского рынка для страны.