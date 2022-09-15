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7 минут назад

Фон дер Ляйен прибыла в Киев

Лера Букина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала о том, что прибыла в Киев с целью проведения переговоров об экономическом сближении и приеме в ЕС. Соответствующее заявление она сделала в Twitter, передает ТАСС.

Прибывшая в Киев Урсула фон дер Ляйен сделала заявление
Фото: ReutersReuters

«Я в Киеве с третьим визитом с момента начала российской войны. Я буду обсуждать с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и премьером [Денисом] Шмыгалем то, как продолжать обеспечивать сближение наших экономик и народов, пока Украина движется к вступлению в ЕС», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее фон дер Ляйен в ходе своего выступления в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии ЕС заявила о планах направиться в Киев. Там она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы ЕК, она намерена затронуть вопрос потенциала единого европейского рынка для страны.

Читатели французской газеты Le Figaro ранее раскритиковали главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что сейчас не время «мириться» с российской стороной. Она сообщила о необходимости сохранить рестрикции против Москвы.

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