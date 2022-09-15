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2 часа назад

Подозреваемая в убийстве детей, чьи тела много лет пролежали в чемоданах, арестована

Газета.Ruиещё 1

В Южной Корее полиция в час ночи в квартире города Ульсан арестовала 42-летнюю новозеландку корейского происхождения.

Убила детей и держала в чемоданах: Подозреваемую задержали в Южной Корее
Фото: News1News1

Ее новозеландские правоохранители считают виновной в убийстве двух детей, тела которых были обнаружены в чемоданах. Об этом сообщает газета The Guardian. Останки двух маленьких детей, которым, как выяснилось, было 5 и 10 лет, были спрятаны в чемоданах в течение нескольких лет. Семья из Окленда, ничего не подозревая, купила их на онлайн-аукционе.

Они привезли свои покупки домой, и когда Когда они открыли чемоданы дома 11 августа, то нашли в них тела давно умерших детей детей. Полиция Новой Зеландии запросила ордер на арест женщины в соответствии с договором об экстрадиции. Личность детей не разглашается. Полиция уточнила, что арестованная женщина является их родственницей.

Ранее сообщалось, что в Корее проживает их предполагаемая мать. Она прибыла в Южную Корею в 2018 году и не выезжала. Обнаружение тел в аукционных винтажных чемоданах получило большой резонанс в Новой Зеландии.

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