Убила детей и держала в чемоданах: Подозреваемую задержали в Южной Корее

В Южной Корее полиция в час ночи в квартире города Ульсан арестовала 42-летнюю новозеландку корейского происхождения.

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Ее новозеландские правоохранители считают виновной в убийстве двух детей, тела которых были обнаружены в чемоданах. Об этом сообщает газета The Guardian. Останки двух маленьких детей, которым, как выяснилось, было 5 и 10 лет, были спрятаны в чемоданах в течение нескольких лет. Семья из Окленда, ничего не подозревая, купила их на онлайн-аукционе.

Они привезли свои покупки домой, и когда Когда они открыли чемоданы дома 11 августа, то нашли в них тела давно умерших детей детей. Полиция Новой Зеландии запросила ордер на арест женщины в соответствии с договором об экстрадиции. Личность детей не разглашается. Полиция уточнила, что арестованная женщина является их родственницей.