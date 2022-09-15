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34 минуты назад

Зеленский попал в ДТП в Киеве

Елена Прошина

В Киеве произошла автомобильная авария с участием президента Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.

Зеленский попал в ДТП в Киеве
Фото: EPAEPA

По его словам, с кортежем украинского лидера столкнулась легковушка. Отмечается, что серьезных травм Зеленскому удалось избежать. Его осмотрели медики, которые сопровождали президента.

Также врачи оказали помощь шоферу легковой машины. После этого пострадавший был передан персоналу скорой помощи.

Обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранительные органы.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,
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