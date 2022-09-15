Зеленский попал в ДТП в Киеве

В Киеве произошла автомобильная авария с участием президента Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.

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По его словам, с кортежем украинского лидера столкнулась легковушка. Отмечается, что серьезных травм Зеленскому удалось избежать. Его осмотрели медики, которые сопровождали президента.

Также врачи оказали помощь шоферу легковой машины. После этого пострадавший был передан персоналу скорой помощи.