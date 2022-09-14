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1 час назад

Митингующие в Ереване призвали депутатов объявить импичмент Пашиняну

Илья Родин

Участники массовых акций протеста в Ереване призвали депутатов парламента вернуться на рабочие места и объявить импичмент премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом пишет РИА «Новости».

Митингующие в Ереване призвали депутатов объявить импичмент Пашиняну
Фото: 

В частности, организаторы митинга обратились с этой инициативой к депутатам от фракций таких партий, как «Честь имею» и «Армения».

В Ереване начались стихийные акции протеста после выступления Пашиняна

Напомним, что ранее Никол Пашинян заявил, что готов взять на себя ответственность, «принять тяжелые решения» и подписать необходимые документы ради установления мира между Арменией и Азербайджаном.

Его заявление вызвало негодование жителей столицы. Они вышли на улицы и начали акцию протеста.

В мире,Никол Пашинян,
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