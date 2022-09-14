Митингующие в Ереване призвали депутатов объявить импичмент Пашиняну

Участники массовых акций протеста в Ереване призвали депутатов парламента вернуться на рабочие места и объявить импичмент премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом пишет РИА «Новости».

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В частности, организаторы митинга обратились с этой инициативой к депутатам от фракций таких партий, как «Честь имею» и «Армения».

Напомним, что ранее Никол Пашинян заявил, что готов взять на себя ответственность, «принять тяжелые решения» и подписать необходимые документы ради установления мира между Арменией и Азербайджаном.