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49 минут назад

Французы раскритиковали главу ЕК за отказ «мириться» с Россией

Илья Родин

Политический обозреватель Энн Рован в статье для влиятельной французской газеты Le Figaro рассказала о заседании в Страсбургском парламенте, во время которого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о дальнейшей поддержке Украины. Материал вызвал глубокое возмущение пользователей.

Французы раскритиковали главу ЕК за отказ «мириться» с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что гостьей парламента была жена президента Украины Елена Зеленская. Глава ЕК заверила ее в том, что Европа продолжит всестороннюю поддержку Киева и не планирует «мириться» с Москвой.

Фон дер Ляйен выехала в Киев для встречи с Зеленским

По мнению читателей, «бюрократка» далека от интересов европейских народов. Они подчеркнули, что при том, что ее никто не выбирал, фон дер Ляйен принимает важные решения от лица Евросоюза.

Подписчики газеты предупредили, что «она хочет, чтобы французы умерли от голода и холода следующей зимой». Они потребовали немедленно уволить ее с занимаемого поста.

При этом они добавили, что «нам [Франции] ничего не угрожает кроме глупостей, которые вы [фон дер Ляйен] творите».

Впрочем, некоторым пользователям она «понравилась», так как якобы собирается разрушить ЕС, «такую же бесполезную штуку как НАТО»

В мире,Елена Зеленская,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
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