В Ереване начались стихийные акции протеста после выступления Пашиняна

В Ереване начались массовые стихийные акции протеста. Митингующие вышли к правительственным зданиям после выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Пашинян сообщил в своей речи, что «взял на себя ответственность за трудное решение, которое приведет к миру».

Протестующие призывают население столицы выходить на улицы и перекрывать их. Они требуют спасти страну от правительства, которое якобы предало страну.

Другие участники акции призывают вести себя в рамках закона, не поддаваться на провокации. В частности, один из протестующих отговорил толпу от нападения на здание парламента. Он пояснил, что в нем в это время никого нет.