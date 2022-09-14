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1 час назад

В Ереване начались стихийные акции протеста после выступления Пашиняна

Илья Родин

В Ереване начались массовые стихийные акции протеста. Митингующие вышли к правительственным зданиям после выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Пашинян сообщил в своей речи, что «взял на себя ответственность за трудное решение, которое приведет к миру».

Пашинян сделал заявление о конфликте с Азербайджаном

Протестующие призывают население столицы выходить на улицы и перекрывать их. Они требуют спасти страну от правительства, которое якобы предало страну.

Другие участники акции призывают вести себя в рамках закона, не поддаваться на провокации. В частности, один из протестующих отговорил толпу от нападения на здание парламента. Он пояснил, что в нем в это время никого нет.

Никол Пашинян также посоветовал гражданам не поддаваться разнообразным манипуляторам. В социальных сетях он заявил, что «никакого документа не подписывалось и к подписанию не готовится».

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