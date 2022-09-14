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5 минут назад

Джордж Сорос рассказал о своей многолетней деструктивной работе в России и на Украине

Российская Газета

Американский банкир, входящий в список богатейших людей мира, Джордж Сорос рассказал о своей многолетней деструктивной работе в России и на Украине. Фрагмент интервью, которое он дал одному из западных телеканалов, выложил Telegram-канал OstashkoNews.

Сорос рассказал о своей многолетней деструктивной работе в России и на Украине
Фото: ReutersReuters

По словам Сороса, "когда советская империя распалась, я туда пришел и подобрал осколки. В Венгрии в 1984, в Польше и Китае в 1987". Так, заявил он, "на смену советской пришла империя Сороса".

МИД Венгрии обвинил Брюссель и Сороса в преступлениях мигрантов

Отвечая на вопрос о планах на будущее, банкир сказал: "Сейчас я активнее всего в России. Повторяем то, что было во время распада СССР".

При этом он все же оговорился, что, "увы, есть разница".

Что касается СССР, по мнению Сороса, "тогда Союз издыхал, а Европа переживала подъем и расцвет".

Сейчас же, по его словам, все наоборот: "Россия возвращается, а Евросоюз падает"

Эту ситуацию он назвал "печальной", при этом заявив, что его фонд проделал большую работу. Особенно на Украине.

"И появилась новая Украина, - резюмировал Сорос. - Четверть века работы окупились".

В мире,Джордж Сорос,ЕС,
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