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1 час назад

Байден представил России кандидатуру на должность посла в Москве

Илья Родин

Президент Джо Байден представил России кандидатуру Линн Трейси на должность посла в Москве. В Белом доме надеются, что ее назначение состоится в ближайшее время. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Байден представил России кандидатуру на должность посла в Москве
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Линн Трейси много лет работает в дипломатическом ведомстве. В 2019 году была назначена послом в Армению.

Посол США в России Салливан оставил должность и покинул Москву

Источник пояснил, что Белый дом надеется как можно быстрее направить посла в Москву. Но многое будет зависеть от того, примет ли российский МИД Трейси на фоне значительной напряженности в отношениях между двумя державами.

По данным CNN, Госдепартамент пока не дал официальных комментариев по этой теме.

Ранее сообщалось, что глава дипмиссии США в Москве Джон Салливан был вынужден покинуть Россию по семейным обстоятельствам.

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