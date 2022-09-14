Байден представил России кандидатуру на должность посла в Москве

Президент Джо Байден представил России кандидатуру Линн Трейси на должность посла в Москве. В Белом доме надеются, что ее назначение состоится в ближайшее время. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что Линн Трейси много лет работает в дипломатическом ведомстве. В 2019 году была назначена послом в Армению.

Источник пояснил, что Белый дом надеется как можно быстрее направить посла в Москву. Но многое будет зависеть от того, примет ли российский МИД Трейси на фоне значительной напряженности в отношениях между двумя державами.

По данным CNN, Госдепартамент пока не дал официальных комментариев по этой теме.