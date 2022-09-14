Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что полной победы над коронавирусом достичь пока не удалось, но «конец пандемии COVID-19 близок». Об этом пишет РИА «Новости».

Глава организации пояснил, что на прошлой неделе заметно снизилось количество летальных исходов. Оно было наиболее низким с марта 2020 года.

Вместе с тем, Гебрейесус призвал лидеров всех стран вакцинировать все наиболее подверженные риску группы, в особенности, медицинских работников и пожилых людей.