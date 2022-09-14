В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

В ВОЗ рассказали о скором окончании пандемии коронавируса

Илья Родин

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что полной победы над коронавирусом достичь пока не удалось, но «конец пандемии COVID-19 близок». Об этом пишет РИА «Новости».

Глава организации пояснил, что на прошлой неделе заметно снизилось количество летальных исходов. Оно было наиболее низким с марта 2020 года.

ВОЗ: "Каждые 44 секунды в мире от коронавируса умирал человек"

Вместе с тем, Гебрейесус призвал лидеров всех стран вакцинировать все наиболее подверженные риску группы, в особенности, медицинских работников и пожилых людей.

Руководитель ВОЗ сообщил неделю назад, 7 сентября, что с февраля этого года показатели смертности упали на 80%.

В мире,Общество,Видео,ВОЗ,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители