Армения обратилась с просьбой к России

Армения обратилась к России с просьбой о выполнении части положений военного союза из-за обострения ситуации с Азербайджаном, заявил замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.
По его словам, Азербайджан «надеется, что основные партнеры Еревана отвлечены» ситуацией на Украине. Однако он подчеркнул, что обострившаяся ситуация на армяно-азербайджанской границе рискует «перерасти в войну».
На этой неделе ситуацию должны обсудить президент Турции Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин на встрече в Самарканде.
Напомним, эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла в ночь на 13 сентября. В обострении ситуации стороны обвинили друг друга. Сообщается о десятках погибших и раненых.
Несмотря на объявленное 13 сентября перемирие, утром в среду появились сообщения, что Азербайджан продолжает обстреливать населенные пункты Джермук и Верин Шоржа. Вооруженные силы наносят удары по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры.