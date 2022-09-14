Армения обратилась с просьбой к России

Армения обратилась к России с просьбой о выполнении части положений военного союза из-за обострения ситуации с Азербайджаном, заявил замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

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По его словам, Азербайджан «надеется, что основные партнеры Еревана отвлечены» ситуацией на Украине. Однако он подчеркнул, что обострившаяся ситуация на армяно-азербайджанской границе рискует «перерасти в войну».

На этой неделе ситуацию должны обсудить президент Турции Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин на встрече в Самарканде.

Напомним, эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла в ночь на 13 сентября. В обострении ситуации стороны обвинили друг друга. Сообщается о десятках погибших и раненых.