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19 минут назад

СМИ: Зеленский приехал в Изюм

Лера Букина

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Изюм Харьковской области, который ранее был под контролем союзных сил. Как сообщает «Лента.ру», украинские издания опубликовали фотографии, на которых глава государства стоит в окружении военнослужащих.

Зеленского заметили в Изюме
Фото: ReutersReuters

Утверждается, что кроме Зеленского в Изюм приехал глава офиса президента Украины Андрей Ермак и замминистра обороны Анна Маляр.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что одна из ее целей — защита населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

10 сентября российские войска оставили Изюм и Балаклею. Как объясняли в Минобороны, отход потребовался для перегруппировки и наращивания усилий на донецком направлении, что необходимо для достижения целей спецоперации на Украине.

В мире,Анна Маляр,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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