Зеленского заметили в Изюме

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Изюм Харьковской области, который ранее был под контролем союзных сил. Как сообщает «Лента.ру», украинские издания опубликовали фотографии, на которых глава государства стоит в окружении военнослужащих.

Фото: Reuters Reuters

Утверждается, что кроме Зеленского в Изюм приехал глава офиса президента Украины Андрей Ермак и замминистра обороны Анна Маляр.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что одна из ее целей — защита населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.