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32 минуты назад

Лукашенко наколол дров для Европы

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наколол дров для жителей стран Евросоюза, чтобы те не замерзли предстоящей зимой. Видеоролик опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

В видео Лукашенко вместе с бизнесменом Сергеем Тетериным обсуждает ситуацию в Европе и колет дрова.

«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что в первую очередь нужно доставить древесину простому населению, «а не богачам». При этом Тетерин заметил, что «елка тягучая», на что белорусский лидер отметил, что Европе сейчас выбирать не приходится: «елка, березка… Главное, чтобы тепло было».

«Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли», - добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Европа стоит на пороге мощнейшего в истории продовольственного кризиса из-за вопросов большой политики. При этом он отметил, что украинское зерно вывозят именно в ЕС. По его мнению, засуха и наводнения это европейцам «божеское наказание» за их несправедливую политику.

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