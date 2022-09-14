Президент Белоруссии Александр Лукашенко наколол дров для жителей стран Евросоюза, чтобы те не замерзли предстоящей зимой. Видеоролик опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

В видео Лукашенко вместе с бизнесменом Сергеем Тетериным обсуждает ситуацию в Европе и колет дрова.

«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что в первую очередь нужно доставить древесину простому населению, «а не богачам». При этом Тетерин заметил, что «елка тягучая», на что белорусский лидер отметил, что Европе сейчас выбирать не приходится: «елка, березка… Главное, чтобы тепло было».

«Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли», - добавил Лукашенко.