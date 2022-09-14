Спонсор Трампа предстанет перед судом в США

Американский инвестор и спонсор предвыборных кампаний экс-президента США Дональда Трампа Том Баррак предстанет перед судом. Его обвиняют в незаконной работе на ОАЭ с целью «продвижения интересов ближневосточной страны» в США, пишет Reuters.

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Согласно обвинительному заключению от июля 2021 года, у прокуратуры есть электронные письма и текстовые сообщения, которые доказывают, что высокопоставленные чиновники из ОАЭ еще в 2016 году подсказывали Барраку, что должен сказать Трамп в различных телеинтервью. Его якобы готовили к интервью по энергетической политике и к назначению конкретного посла в Абу Даби.

Других доказательств обвинений не представлено, точные даты заседания не сообщаются.