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47 минут назад

Фон дер Ляйен выехала в Киев для встречи с Зеленским

Елена Прошина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что направляется 14 сентября на Украину для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом пишет «Газета.ру».

Глава Еврокомиссии едет в Киев на переговоры с Зеленским
Фото: ReutersReuters

В своих соцсетях дипломат отметила, что Евросоюз намерен предоставить Украине возможность максимально использовать свой потенциал и обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку.

«Я еду сегодня в Киев, чтобы обсудить все это с президентом», — написала она.

Фон дер Ляйен также добавила, что ЕС планирует включит Украину в европейскую зону роуминга.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз хотел бы мирных переговоров по Украине как можно быстрее. Однако этот вопрос должно решать руководство страны. При этом он добавил, что переговоры о мире не начинаются просто так, для этого должны быть определенные условия.

Напомним, недавно депутаты Европарламента поддержали выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро. Голосование по этому вопросу должно пройти 15 сентября.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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