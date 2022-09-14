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26 минут назад

Украинские дипломаты посмертно оскорбили Елизавету II

Ura.Ru

Украинских дипломатов обвиняют в оскорблении королевской семьи. Сотрудники украинского посольства в Великобритании вместо слова QUEEN (королева), написали слово QUEER, означающее представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Власти разбираются, был ли это намеренный акт или грубая опечатка.

Украинских дипломатов обвинили в оскорблении британской короны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Траур по Елизавете II неожиданно обернулся скандалом. И замешаны в нем оказались сотрудники украинского посольства в Великобритании. На здании дипмиссии появилась надпись в память о королеве. Однако допустили опечатку, которая может стать поводом для уголовного дела. В адрес украинского посольства тут же посыпались обвинения в оскорблении монаршей семьи. Дипломаты тут же поспешили удались видео», — сообщает Пятый канал.

Ранее британская газета The Mirror сообщила, что Россия не приглашена на похороны Елизаветы II. В этом списке оказались также Белоруссия и Мьянма.

В мире,Елизавета II,
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