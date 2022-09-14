Украинских дипломатов обвинили в оскорблении британской короны

«Траур по Елизавете II неожиданно обернулся скандалом. И замешаны в нем оказались сотрудники украинского посольства в Великобритании. На здании дипмиссии появилась надпись в память о королеве. Однако допустили опечатку, которая может стать поводом для уголовного дела. В адрес украинского посольства тут же посыпались обвинения в оскорблении монаршей семьи. Дипломаты тут же поспешили удались видео», — сообщает Пятый канал.