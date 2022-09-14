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29 минут назад

Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Деловая газета "Взгляд"иещё 15

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками, после переговоров стрельба прекратилась, сообщили киргизская пограничная служба и администрация Баткенской области Киргизии.

Перестрелка произошла на границе Киргизии и Таджикистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает пограничная служба госкомитета нацбезопасности Киргизии, «инцидент с применением оружия» произошел в местности Булак-Башы Баткенского района, передает ТАСС.

По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы». В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы». Стрельба «периодически» затихала и возобновлялась.

Источник из силовых структур Таджикистана подтвердил факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана).

Киргизия сообщает, что прошли «телефонные переговоры между начальником Баткенского областного управления ПС ГКНБ Кыргызстана и начальником Согдийского областного управления ПС ГКНБ Таджикистана по недопущению эскалации конфликта». В администрации Баткенской области сообщили, что «перестрелка прекратилась, продолжается работа по нормализации обстановки».

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