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46 минут назад

La Vanguardia: европейские газовые хранилища опустеют к началу февраля

Ura.Ru

Газовые хранилища в Европе могут опустеть в начале февраля 2023 года. Об этом написала испанская газета La Vanguardia.

La Vanguardia: европейские газовые хранилища опустеют к началу февраля
Фото: ТАССТАСС

«Ста шестидесяти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», — отмечается в публикации. Журналисты отметили, что сейчас перед Европой стоит сложнейшая задача сделать так, чтобы текущих запасов газа хватило на всю осень и зиму.

Газета пишет, что европейским государствам нужно продержаться хотя бы до начала марта, но при условии, что Россия все же решит возобновить поставки газа, пусть даже в маленьком объеме. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», — предупредил опрошенный изданием эксперт.

Газовый кризис в Европе начался после введения антироссийских санкций из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Цена на газ поднялась до 3 500 евро за тысячу кубометров и, по мнению заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, может составить пять тысяч евро. Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил о том, что Германия хорошо подготовлена к энергетическому кризису, что поможет ей обойтись без российского газа. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что Германия не может сразу отказаться от газа из России.

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Дмитрий Медведев,ЕС,
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