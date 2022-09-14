La Vanguardia: европейские газовые хранилища опустеют к началу февраля

«Ста шестидесяти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», — отмечается в публикации. Журналисты отметили, что сейчас перед Европой стоит сложнейшая задача сделать так, чтобы текущих запасов газа хватило на всю осень и зиму.