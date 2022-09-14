США предрекли мрачное будущее

«Между тем, экономические перспективы для большинства американцев мрачны. Инфляция приближается к двузначным цифрам. Цены на бензин, хотя и медленно снижаются, все еще очень высоки. Почти две трети американцев в настоящее время живут от зарплаты до зарплаты», — говорится в материале.