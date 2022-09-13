Армяне вышли на протест с требованием отставки Пашиняна

Около ста оппозиционно настроенных граждан Армении во вторник вечером собрались у здания парламента республики с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна после эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Трансляцию с места событий вели местные новостные порталы.

Фото: пресс-служба премьер-министра Республики Армения пресс-служба премьер-министра Республики Армения

"Пока Пашинян остается премьер-министром нашей страны, наших детей будут убивать, как это сделали во время 44-дневной войны. Мы готовы отдать Азербайджану только самого Никола Пашиняна, который является самым большим врагом Армении", - заявил политический деятель, бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян.

Он также призвал граждан оставаться у парламента и с раннего утра попытаться не пускать депутатов в здание.

Минобороны Армении в ночь на вторник сообщило, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.