Глава ООН обратился с призывом к Азербайджану и Армении

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о возобновлении боев на границе Армении и Азербайджана. Он призывает стороны предпринять немедленные шаги по деэскалации напряженности, проявлять максимальную сдержанность и разрешать все существующие вопросы с помощью диалога в существующих форматах. Он также призывает их придерживаться ранее заключенных договоренностей. Генеральный секретарь выражает поддержку всем усилиям по посредничеству в регионе», – передал слова Гутерриша представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.