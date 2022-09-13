Глава ООН обратился с призывом к Азербайджану и Армении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Азербайджана и Армении немедленно предпринять шаги по деэскалации. Об этом сообщает ТАСС.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о возобновлении боев на границе Армении и Азербайджана. Он призывает стороны предпринять немедленные шаги по деэскалации напряженности, проявлять максимальную сдержанность и разрешать все существующие вопросы с помощью диалога в существующих форматах. Он также призывает их придерживаться ранее заключенных договоренностей. Генеральный секретарь выражает поддержку всем усилиям по посредничеству в регионе», – передал слова Гутерриша представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
12 сентября вспыхнул вооружённый конфликт на армяно-азербайджанской границе. Минобороны Армении заявили об обстреле своих приграничных территорий со стороны Азербайджана. В Баку на это ответили, что лишь отвечают на провокации Еревана, который умышленно нагнетает обстановку в регионе.