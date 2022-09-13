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54 минуты назад

Русскоязычных туристов выгнали из маршрутки в Грузии

Рамблер

В Грузии пассажиры автобуса высадили из него пару русскоговорящих туристов из Казахстана. Поводом для этого стали их высказывания в поддержку России. Об этом пишет News.ru.

Русскоязычных туристов выгнали из маршрутки в Грузии
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что во время поездки туристы неосторожно произнесли слова «Слава России!».

Их высказывания вызвали негодование других пассажиров. Они резко раскритиковали поведение отдыхающих, посоветовали им немедленно покинуть транспортное средство.

Кроме того, туристам порекомендовали как можно быстрее вернуться в Россию, так как они не нужны ни в Европе, ни в США, ни, тем более, в Грузии.

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