Русскоязычных туристов выгнали из маршрутки в Грузии

В Грузии пассажиры автобуса высадили из него пару русскоговорящих туристов из Казахстана. Поводом для этого стали их высказывания в поддержку России. Об этом пишет News.ru.

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Отмечается, что во время поездки туристы неосторожно произнесли слова «Слава России!».

Их высказывания вызвали негодование других пассажиров. Они резко раскритиковали поведение отдыхающих, посоветовали им немедленно покинуть транспортное средство.