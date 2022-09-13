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7 минут назад

Названы города мира с наибольшим числом миллионеров

Lenta.ru

Больше всего долларовых миллионеров проживает в Нью-Йорке, Токио и Сан-Франциско. Города мира с наибольшим числом состоятельных жителей назвали аналитики консалтинговой компании Henley & Partners. Текст исследования опубликован на сайте организации.

Названы города мира с наибольшим числом миллионеров
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что рейтинг основан на данных компании New World Wealth, отслеживающей тенденции международной миграции частного капитала. В пятерку лидеров вошли Нью-Йорк, Токио, Сан-Франциско, Лондон и Сингапур. Кроме того, среди городов с наибольшим числом миллионеров оказались Сидней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюрих, Сеул, Мельбурн, Даллас и Форт-Уэрт, Женева и Париж.

Городов из России и стран СНГ в рейтинге нет. По мнению экспертов New World Wealth, число состоятельных жителей таких городов, как Дубай, Мумбаи и Шэньчжень, так быстро растет, что к 2030 году эти города также войдут в топ-20 богатейших городов планеты.

Старший экономист Центра мировой конкурентоспособности IMD в Швейцарии Хосе Кабальеро пояснил, что качество жизни является фундаментальной движущей силой для перемещений людей и капиталов в мире. «Почему ультрабогатые люди стремятся попасть и остаться жить в одних и тех же мегаполисах? Потому что их привлекают одни и те же составляющие: инклюзивность, поддержка талантов, условия для предпринимательства, безопасность, здравоохранение и окружающая среда», — отметил эксперт.

Ранее аналитики «Работа.ру» и «СберЗдоровье» назвали самые спокойные российские города. Лидерами рейтинга стали Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Сочи. В перечень также вошли Ярославль, Калининград, Вологда, Москва, Казань, Владимир и Краснодар.

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