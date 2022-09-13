В Грузии готовы открыть второй фронт с Россией

В Грузии готовы провести опрос среди населения по поводу открытия второго фронта с Россией. Об этом на брифинге сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

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«Мы можем провести опрос, плебисцит и спросить народ, хотят ли они, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Мы можем следовать тому, что скажет народ», — заявил Кобахидзе.

Он добавил, что украинские власти не могут скрыть желание открыть в Грузии второй фронт и втянуть ее в конфликт на Украине, передает «Спутник Грузия».