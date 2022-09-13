В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
4 минуты назад

Билл Гейтс раскритиковал страны за помощь Украине

Газета.Ru

Миллиардер и один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс подверг критике европейские страны за помощь Украине. Как пишет газета Financial Times, бизнесмен озабочен тем, что военная и финансовая помощь сорвет выполнение обязательств ведущих стран мира по борьбе с изменением климата и другими глобальными проблемами.

Билл Гейтс раскритиковал страны за помощь Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это самый сложный набор проблем, с которыми сталкивалось человечество», — отметил Гейтс.

Он выразил надежду, что новое правительство Великобритании во главе с премьером Лиз Трасс не будет продолжать сокращать инвестиции для достижения целей устойчивого развития ООН.

В совокупности страны ЕС вносят почти половину всей официальной помощи. «Бюджеты этих стран истощаются из-за расходов на оборону, беженцев, субсидий на электроэнергию и транспортных расходов», — добавил бывший глава Microsoft.

В 2015 году почти 200 стран подписались под целями ООН по решению проблем — от голода до изменения климата. В отчете фонда Билла Гейтса и его бывшей жены Мелинды Гейтс говорится, что «спустя семь лет мир находится на пути к тому, чтобы не достигнуть ни одной из них». «Неудача не неизбежна. Я остаюсь оптимистом», — заключил Гейтс в общении с FT.

Ранее Билл Гейтс рассказал, что пристрастился к браузерной игре-головоломке Wordle. В своем блоге миллиардер раскрыл секрет побед в любимом проекте по угадыванию слов.

В мире,Мелинда Гейтс,Билл Гейтс,Microsoft,ООН,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители