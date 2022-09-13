Билл Гейтс раскритиковал страны за помощь Украине

Миллиардер и один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс подверг критике европейские страны за помощь Украине. Как пишет газета Financial Times, бизнесмен озабочен тем, что военная и финансовая помощь сорвет выполнение обязательств ведущих стран мира по борьбе с изменением климата и другими глобальными проблемами.

«Это самый сложный набор проблем, с которыми сталкивалось человечество», — отметил Гейтс.

Он выразил надежду, что новое правительство Великобритании во главе с премьером Лиз Трасс не будет продолжать сокращать инвестиции для достижения целей устойчивого развития ООН.

В совокупности страны ЕС вносят почти половину всей официальной помощи. «Бюджеты этих стран истощаются из-за расходов на оборону, беженцев, субсидий на электроэнергию и транспортных расходов», — добавил бывший глава Microsoft.

В 2015 году почти 200 стран подписались под целями ООН по решению проблем — от голода до изменения климата. В отчете фонда Билла Гейтса и его бывшей жены Мелинды Гейтс говорится, что «спустя семь лет мир находится на пути к тому, чтобы не достигнуть ни одной из них». «Неудача не неизбежна. Я остаюсь оптимистом», — заключил Гейтс в общении с FT.