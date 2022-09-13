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17 минут назад

Кедми: США создают «танковый кулак» в Европе с целью помешать России спасти Китай

FBM.ruиещё 1

Израильский военный специалист Яков Кедми полагает, что правительство Соединенных Штатов Америки пытается сформировать мощный бронетанковый кулак на востоке Европы, чтобы РФ не сумела помочь КНР в предстоящей войне. Поэтому в данный момент для ВСУ и армии Польши активно доставляют различное вооружение. Данные войска будут постоянно отвлекать внимание России, утверждает аналитик.

Кедми: США создают «танковый кулак» в Европе с целью помешать России спасти Китай
Фото: ReutersReuters

«В Европе танков нет. ни у французов, ни у англичан, ни у немцев. Танки есть у США, и они сейчас будут выстраивать две огромные армии, украинскую и польскую, в течение нескольких лет. За 5 лет они хотят создать там огромные танковые армии», — прокомментировал специалист в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Кедми утверждает, что ударным кулаком Вашингтона в ЕС станут армии Польши и Украины. Данным регионам будет оказана вся финансовая поддержка. В дальнейшем они должны будут сдержать РФ, когда начнется конфликт между США и КНР. И в настоящее время Белый дом успешно реализовывает данный план.

В мире,Яков Кедми,ЕС,
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