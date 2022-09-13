Кедми: США создают «танковый кулак» в Европе с целью помешать России спасти Китай

«В Европе танков нет. ни у французов, ни у англичан, ни у немцев. Танки есть у США, и они сейчас будут выстраивать две огромные армии, украинскую и польскую, в течение нескольких лет. За 5 лет они хотят создать там огромные танковые армии», — прокомментировал специалист в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».