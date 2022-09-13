Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Внимание мирового сообщества приковано к сближению России и Китая, однако не менее важны и заявления Северной Кореи, которая на фоне украинского кризиса все больше стремится примкнуть к этому союзу. Об этом пишет Foreign Policy.
В частности, Пхеньян в своих официальных посланиях Москве и Пекину впервые использовал фразу «стратегическое и тактическое» сотрудничество. Опрошенные изданием эксперты констатировали, что ранее «не видели ничего подобного». При этом в канву дальнейшего охлаждения отношений с США укладывается и отказ Пхеньяна от ядерной сделки, а также поставки оружия в Россию.
Энергетический кризис станет проверкой для европейских лидеров, которые должны будут донести до населения «суровую правду о том, что не существует безболезненного выхода из ситуации», и не потерять доверие 450 миллионов жителей ЕС. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Издание констатировало, что ЕС этой придется пойти на жертвы, сократить потребление электричества на 10-15%, разделить расходы и максимально увеличить поставки нероссийского газа. Также на фоне резкого роста цен на энергоносители европейским лидерам нужно будет принять решение о поддержке нуждающихся.
«Правильный подход поможет укрепить солидарность и уверить инвесторов в долгосрочной жизнеспособности ЕС. Неправильный подход приведет к рецессии», - отмечается в статье.
Разработанная Россией программа создания гиперзвуковых ракет «пугает», так как защиты от них пока нет. Об этом заявил газете Le Monde директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард.
Эксперт подчеркнул, что сверхзвуковые ракеты, которые уже стоят на вооружении у России и Китая, способные преодолевать 6000 км в час на малой высоте, а также менять направление.
«Ракет перехвата не существует, да и вообще такой перехват скорее всего невозможен. Планы России пугают и заставляют переосмыслить всю нашу оборону. Стратегически русские хорошо сработали», - заметил он.
Президент Турции Тайип Эрдоган, пользуясь стратегически важным положением своей страны, сумел расширить экономические связи с ЕС. При этом он установил контроль над СМИ, укрепил свою власть, преследуя диссидентов и оппозиционных лидеров, взял под полный контроль армию. Растущее влияние страны в регионе и внешнеполитические амбиции Эрдогана вызывают беспокойство, отмечается в докладе американского Совета по внешней политике (CFR).
Авторы доклада обратили внимание на то, что в последние годы Анкара использовала беженцев в качестве рычага влияния на ЕС. При этом Турция, являясь членом НАТО, проигнорировала предупреждения США и купила российскую систему противоракетной обороны С-400. На фоне сохраняющейся напряженность с западными странами турецкий лидер укрепляет отношения с Москвой и Китаем.
«Эрдоган стремится повысить международный статус Турции», - подчеркивается в докладе.
Директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк «озадачена решением» Финляндии отказать от введения жесткого запрета на выдачу россиянам виз по примеру Прибалтики и Польши. Об этом пишет финская газета Iltalehti.
В свою очередь глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер отметил, что «нет законных оснований» для полной приостановка выдачи или прекращения действия всех туристических виз россиян.