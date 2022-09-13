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Назван новый «лучший друг» России и Китая

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Внимание мирового сообщества приковано к сближению России и Китая, однако не менее важны и заявления Северной Кореи, которая на фоне украинского кризиса все больше стремится примкнуть к этому союзу. Об этом пишет Foreign Policy.

В частности, Пхеньян в своих официальных посланиях Москве и Пекину впервые использовал фразу «стратегическое и тактическое» сотрудничество. Опрошенные изданием эксперты констатировали, что ранее «не видели ничего подобного». При этом в канву дальнейшего охлаждения отношений с США укладывается и отказ Пхеньяна от ядерной сделки, а также поставки оружия в Россию.

Зима проверит руководство ЕС на прочность

Энергетический кризис станет проверкой для европейских лидеров, которые должны будут донести до населения «суровую правду о том, что не существует безболезненного выхода из ситуации», и не потерять доверие 450 миллионов жителей ЕС. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание констатировало, что ЕС этой придется пойти на жертвы, сократить потребление электричества на 10-15%, разделить расходы и максимально увеличить поставки нероссийского газа. Также на фоне резкого роста цен на энергоносители европейским лидерам нужно будет принять решение о поддержке нуждающихся.

«Правильный подход поможет укрепить солидарность и уверить инвесторов в долгосрочной жизнеспособности ЕС. Неправильный подход приведет к рецессии», - отмечается в статье.

Военные планы России напугали США

Разработанная Россией программа создания гиперзвуковых ракет «пугает», так как защиты от них пока нет. Об этом заявил газете Le Monde директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард.

Эксперт подчеркнул, что сверхзвуковые ракеты, которые уже стоят на вооружении у России и Китая, способные преодолевать 6000 км в час на малой высоте, а также менять направление.

«Ракет перехвата не существует, да и вообще такой перехват скорее всего невозможен. Планы России пугают и заставляют переосмыслить всю нашу оборону. Стратегически русские хорошо сработали», - заметил он.

В США оценили внешнеполитические амбиции Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган, пользуясь стратегически важным положением своей страны, сумел расширить экономические связи с ЕС. При этом он установил контроль над СМИ, укрепил свою власть, преследуя диссидентов и оппозиционных лидеров, взял под полный контроль армию. Растущее влияние страны в регионе и внешнеполитические амбиции Эрдогана вызывают беспокойство, отмечается в докладе американского Совета по внешней политике (CFR).

Авторы доклада обратили внимание на то, что в последние годы Анкара использовала беженцев в качестве рычага влияния на ЕС. При этом Турция, являясь членом НАТО, проигнорировала предупреждения США и купила российскую систему противоракетной обороны С-400. На фоне сохраняющейся напряженность с западными странами турецкий лидер укрепляет отношения с Москвой и Китаем.

«Эрдоган стремится повысить международный статус Турции», - подчеркивается в докладе.

Эстонию удивила визовая политика Финляндии

Директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк «озадачена решением» Финляндии отказать от введения жесткого запрета на выдачу россиянам виз по примеру Прибалтики и Польши. Об этом пишет финская газета Iltalehti.