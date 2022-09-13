«Нас всей страной держат за дураков»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу переименовать столицу страны, которая сейчас называется Нур-Султан, обратно в Астану. Назвать город в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева предлагал также сам Токаев после вступления в должность в 2019 году. Другие объекты, названные в честь первого президента, переименовывать не нужно, считает Токаев.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу страны из Нур-Султана обратно в Астану, сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

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"Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана… Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства", — сообщил Желдибай.

По его словам, инициатива депутатов опиралась на предложения, которые граждане неоднократно высказывали в ходе встреч с парламентариями и в обращениях во время референдума. По мнению Токаева, другие объекты, названные в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, должны сохранить свои наименования, рассказал пресс-секретарь главы государства.

"Президент считает историческим фактом решающую роль Н. А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы", — объяснил Желдибай.

Вернуть столице название Астана 2 сентября предложили члены депутатской группы "Жана Казакстан" ("Новый Казахстан"). В нее входят 29 человек — это 31% из всех 107 мест в нижней палате парламента.

"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы — Астана, которое в свое время было предложено первым президентом", — заявили парламентарии.

По мнению депутатов, решение позволит учесть вклад Назарбаева "в становление и развитие главного города страны" и будет отвечать запросам и ожиданиям граждан. В комментариях к новостям о переименовании столицы многие казахстанцы написали, что изначально выступали против названия Нур-Султан и рады, что столица снова станет Астаной.

"Зачем вообще было называть [город] в честь президента?! Люди были против! Сейчас реально смешно", — сказано в одном из комментариев.



"А улицу Назарбаева тоже переименуют?", — поинтересовался другой пользователь.

До конца 1997 года столицей Казахстана был город Алма-Ата, расположенный на юге страны. В декабре 1997 года Назарбаев решил перенести столицу в Центральный Казахстан, выбрав для этого город, который назывался Акмола (в переводе с казахского языка означает "белая могила"). В мае 1998 года он подписал указ о переименовании города в Астану (в переводе с казахского языка "столица").

Как Астана стала Нур-Султаном

В 2019 году Токаев стал инициатором переименования Астаны в Нур-Султан и подписал соответствующий указ. Практически сразу после вступления в должность президента он предложил увековечить имя Назарбаева, который руководил государством 30 лет, назвав город в его честь.

"Мы должны увековечить его великое имя. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нур-Султан", — говорил Токаев.

Он также сообщил о предложении депутатов парламента переименовать все главные проспекты в городах страны в честь Назарбаева. За несколько дней до вступления изменений в силу в Астане и крупнейшем городе Казахстана, Алматы, прошли митинги граждан, выступавших против переименования столицы. Некоторых из них задержали. Когда город официально сменил название, местные жители создали петицию на портале Alash.online с призывом к властям отменить изменения. К моменту закрытия сбора подписей инициативу поддержали почти 230 тыс. пользователей, против высказались лишь 30 человек.

"Очередной хороший PR-ход"

Юрист и блогер Ержан Есимханов выразил мнение, что решение о переименовании столицы призвано отвлечь граждан страны от конституционных изменений.

"Если бы столицу переименовали в январе, это был бы повод для радости. Но смену названия решили приберечь, как разменную монету, и тем самым совершенно обесценили", — написал он в соцсетях.

Юрист напомнил, что накануне президент Казахстана обратился в Конституционный совет, чтобы подтвердить законность изменений в конституцию, в которых срок его полномочий будет составлять семь лет вместо пяти.

"И это у многих вызывает вопросы, — отметил юрист. — Во-первых, что это за Конституция такая, которую меняют по щелчку пальцев. Во-вторых, зачем мы всей страной три месяца назад выполняли упражнение под названием "референдум" и потратили на него кучу денег, если сейчас выясняется, что то же самое можно было сделать без всякого референдума".

Он назвал решение о возвращении городу прежнего названия на фоне внесения изменений в конституцию обменом "невнятных плюшек для людей на вполне внятные преимущества для власти".

"Я до сих пор не привык и, надеюсь, не привыкну никогда, к тому, что бывают моменты, когда нас всей страной держат за дураков", — сказал Есимханов.

В то же время бывший директор Казахстанского института стратегических исследований, политик Булат Султанов заявил "Газете.Ru", что президент двигается в правильном направлении.

"Сейчас Токаев проявил мудрость и учел настроения общества. Тем более, что на осень этого года у нас назначены досрочные президентские выборы. Это его очередной хороший PR-ход для получения голосов избирателей. Я думаю, что это только первый шаг", - считает Султанов.

Следующим шагом, по его мнению, должен стать отказ от использования имени Назарбаева в названиях улиц, вокзала и аэропорта.

Поправки в конституцию

Исключение Назарбаева из политики было одним из требований протестующих в Казахстане в январе 2022 года. После подавления протестов, в которых погибли 230 человек, три зятя первого президента, его племянник и другие родственники ушли с занимаемых должностей, сам Назарбаев лишился пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, а также титула и привилегий елбасы — лидера нации. Он также перестал возглавлять правящую партию "Нур Отан", которую позже переименовали в "Аманат".