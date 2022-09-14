Турция потребовала у Украины объяснений за санкции против турецких бизнесменов

Турция потребовала у Украины объяснений в связи с информацией о том, что Украина собирается ввести санкции против турецких бизнесменов и банков, которые сотрудничают с Россией, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает ТАСС.

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Министр отметил, что данная инициатива Украины направлена не только против турецких компаний, но также против европейских и американских компаний, работающих с Россией.

«В этом списке насчитывается более 18 тысяч компаний. Нас волнуют только наши собственные компании. Мы предприняли действия как в Киеве, так и в Анкаре. Мы запросили объяснений, мы работаем над этим», — пояснил глава турецкого МИД.

Отмечается, что с аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве.