Турция потребовала у Украины объяснений за санкции против турецких бизнесменов

Турция потребовала у Украины объяснений в связи с информацией о том, что Украина собирается ввести санкции против турецких бизнесменов и банков, которые сотрудничают с Россией, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает ТАСС.
Министр отметил, что данная инициатива Украины направлена не только против турецких компаний, но также против европейских и американских компаний, работающих с Россией.
«В этом списке насчитывается более 18 тысяч компаний. Нас волнуют только наши собственные компании. Мы предприняли действия как в Киеве, так и в Анкаре. Мы запросили объяснений, мы работаем над этим», — пояснил глава турецкого МИД.
Отмечается, что с аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве.
Ранее сообщалось, что на Украине предложили ввести санкций против турецких бизнесменов из-за решения турецких властей не присоединяться к санкциям против России. В санкционный список попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İşbank и Credit Europe Bank.