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31 минуту назад

Шесть стран вступят в ШОС

Lenta.ruиещё 2

В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде 15-16 сентября вступят шесть новых стран, среди которых четыре арабские, сообщил координатор организации от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов. Его слова приводит РИА Новости.

Шесть стран вступят в ШОС
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Названия государств пока не раскрываются. Нуримбетов пояснил, что решение об их принятии в ШОС будет одобрено на основании «хода консультаций, проводимых в Самарканде на уровне национальных координаторов государств-членов».

Он также назвал грядущий саммит «прорывным в вопросе расширения числа государств-партнеров» организации.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже сообщал, что численный состав Шанхайской организации сотрудничества будет расширен в ходе саммита в Самарканде.

В настоящее время членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В процессе вступления в организацию находятся две страны — Иран и Белоруссия (имеет статус наблюдателя).

В мире,Шавкат Мирзиеев,ШОС,
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