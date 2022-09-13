Шесть стран вступят в ШОС

В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде 15-16 сентября вступят шесть новых стран, среди которых четыре арабские, сообщил координатор организации от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов. Его слова приводит РИА Новости.

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Названия государств пока не раскрываются. Нуримбетов пояснил, что решение об их принятии в ШОС будет одобрено на основании «хода консультаций, проводимых в Самарканде на уровне национальных координаторов государств-членов».

Он также назвал грядущий саммит «прорывным в вопросе расширения числа государств-партнеров» организации.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже сообщал, что численный состав Шанхайской организации сотрудничества будет расширен в ходе саммита в Самарканде.