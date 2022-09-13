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4 минуты назад

Делегации России и Белоруссии не были приглашены на похороны Елизаветы II

Газета.Ruиещё 2

Правительство Великобритании не отправило приглашение на похороны Елизаветы II делегациям из России, Белоруссии и Мьянмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой агентство Пи-эй.

Российскую делегацию не пригласили на похороны Елизаветы II
Фото: газета.ruгазета.ru

«Правительство Великобритании не стало рассылать приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям России, Белоруссии и Мьянмы», — пишет ТАСС.

По данным источника агентства Пи-эй, на похоронах королевы будут присутствовать около 500 высокопоставленных гостей со всего мира. Уточняется, что на церемонию прощания будет приглашен иранской посол в Лондоне.

Церемонии прощания с монархом пройдет 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Похороны начнутся в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Елизавету II похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка. День похорон британской королевы будет выходным.

Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Новым королем Великобритании стал старший сын королевы — Чарльз Филипп Артур Джордж.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Байдену разрешили приехать на похороны Елизаветы II на машине, а не на автобусе.

В мире,Елизавета II,
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