Умер режиссер Жан-Люк Годар

Скончался знаменитый франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар, ему был 91 год, пишет газета Libération, ссылаясь на близких мастера кино.

Фото: Reuters Reuters

Он стоял у истоков французской «новой волны» в кино. Его кинокартины 1960-х годов «На последнем дыхании» (1960), «Замужняя женщина» (1964), «Китаянка» (1967), «Уик-энд» (1967) и другие оказали революционное влияние на искусство кино.