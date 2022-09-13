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42 минуты назад

Умер французский режиссер Жан-Люк Годар

Мир24иещё 20

Скончался знаменитый франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар, ему был 91 год, пишет газета Libération, ссылаясь на близких мастера кино.

Умер режиссер Жан-Люк Годар
Фото: ReutersReuters

Он стоял у истоков французской «новой волны» в кино. Его кинокартины 1960-х годов «На последнем дыхании» (1960), «Замужняя женщина» (1964), «Китаянка» (1967), «Уик-энд» (1967) и другие оказали революционное влияние на искусство кино.

Напомним, на минувшей неделе скончался известный французский режиссер и фотограф Жюст Жакен. Ему было 82 года. Известность режиссеру принес эротический фильм «Эммануэль» 1974 года.

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