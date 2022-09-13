США готовят Аляску к конфронтации с Россией

Таяние ледников и обнаруженные на Аляске запасы нефти превратили регион в стратегический форпост и США активно размещают там системы вооружения. Украинский кризис только обострил соперничество с Россией в Арктике, пишет Le Monde.

Издание напомнило, что Аляска ранее принадлежала России, но в итоге была продана США. При этом холодная война усилила стратегическую значимость региона. Военные базы были размещены в Анкоридже и Фэрбенксе, возникла и сеть радаров для обнаружения атомной атаки.

Резкое охлаждение отношений между Россией и США привело к росту значимости Аляски. Для того, чтобы усилить контроль над Беринговым проливом, Вашингтон принял решение углубить порт аляскинского города Нома, свободный ото льдов с апреля по октябрь. В начале 2021 года США определили новую стратегическую концепцию и провели крупные маневры во льдах Аляски. Также проводится обучение военнослужащих действиям в условиях севера.

Украинский кризис привел к еще большей милитаризации региона. На территорию Аляски были передислоцированы истребители F-35, ранее базировавшиеся в Афганистане. Для противодействия российским ракетам была развернута система ПРО.

А подо льдом курсируют американские подводные лодки. При этом порт города Нома не стал морской базой США, чтобы «не посылать опасный сигнал России».

Однако опрошенные изданием эксперты отметили, что «американцы сильно отстают», так как у ВМС нет ни одного ледокола, а «у русских их пятьдесят пять, пять из которых атомные». При этом ВМС США на данный момент не планируют вооружать свои линкоры для защиты от льдов, так как такое оборудование очень дорогое.

Также возникли сложности с модернизацией сети оповещения о ракетном нападении, которая управляется американцами совместно с Канадой.

«Самое большое изменение, связанное с ситуацией на Украине, заключается в том, что мы должны перейти в Арктике от сотрудничества к конкуренции. Арктические партнеры больше не доверяют друг другу», - констатировали эксперты.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. При этом посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов отметил, что Россия видит риски непреднамеренных столкновений с НАТО в арктических широтах.