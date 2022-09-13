Беженцев с Украины начали лишать поддержки в ЕС

Расходы чешских властей с 24 февраля по приему украинских беженцев не превысят €1 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Hospodarske Noviny.

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Как заявил глава Минфина республики Збынек Станъюра, понадобится меньше средств, чем планировалось. Ранее министр предполагал в два раза большую сумму затрат на прием граждан Украины. Снижение предполагаемых затрат связано с тем, что многие беженцы быстро нашли работу в Чехии и не находятся на содержании государства.

Значительную помощь украинским гражданам оказывают рядовые граждане, разместив часть беженцев в своих домах. С начала специальной военной операции России на Украине Чехия выдала 428 тысяч 154 разрешения на получение временного убежища жителям Украины. Большинство из них - женщины и дети. В республике находится около 300 тысяч украинцев.