Украинский активист облил краской памятник Екатерине II в Одессе

Член радикального движения «Автомайдан» Артак Григорян облил краской памятник императрице России Екатерине II в Одессе.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание «Общественное».
Григорян сообщил, что на случившееся отреагировала полиция. Его доставили в отделение и составили административный протокол.
В беседе с Telegram-каналом «Суспільне Одеса» Григорян объяснил свой поступок желанием показать властям города, что «не только маленькая девочка, но и вся одесская общественность хочет сноса памятника».
Он считает, что монумент должен быть убран без всяких «митингов и обливаний краской».
Еще в начале августа президент Украины Владимир Зеленский попросил совет Одессы снести памятник Екатерины II. Таким образом он отреагировал на соответствующую петицию. Однако мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса монумента, назвав подобные предложения бессмысленными.