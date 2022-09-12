Украинский активист облил краской памятник Екатерине II в Одессе

Член радикального движения «Автомайдан» Артак Григорян облил краской памятник императрице России Екатерине II в Одессе.

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Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание «Общественное».

Григорян сообщил, что на случившееся отреагировала полиция. Его доставили в отделение и составили административный протокол.

В беседе с Telegram-каналом «Суспільне Одеса» Григорян объяснил свой поступок желанием показать властям города, что «не только маленькая девочка, но и вся одесская общественность хочет сноса памятника».

Он считает, что монумент должен быть убран без всяких «митингов и обливаний краской».