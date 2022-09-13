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1 час назад

Кравцов опроверг данные о задержании российских учителей под Харьковом

Lenta.ruиещё 7

Данные о задержании украинскими силовиками российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, опровергая ранее появившуюся информацию, передает ТАСС.

Кравцов опроверг данные о задержании российских учителей под Харьковом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он пояснил, что все учителя, преподававшие на занятых территориях Украины, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют Вооруженные силы России и военные Донецкой и Луганской народных республик.

До этого сообщалось, что на Украине задержали учителей, которые обучали детей по российской программе. Утверждалось, что им грозит до 15 лет тюрьмы.

26 августа Минпросвещения объявило о старте занятий для российских школьников, где объяснят цели специальной операции на Украине.

Первый урок «Наша страна — Россия» состоялся 12 сентября и был посвящен патриотизму На данный момент ведомство опубликовало материалы для проведения уроков до конца этого месяца.

Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

В мире,Сергей Кравцов,Владимир Путин,Минпросвещения России,
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