Кравцов опроверг данные о задержании российских учителей под Харьковом

Данные о задержании украинскими силовиками российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, опровергая ранее появившуюся информацию, передает ТАСС.

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Он пояснил, что все учителя, преподававшие на занятых территориях Украины, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют Вооруженные силы России и военные Донецкой и Луганской народных республик.

До этого сообщалось, что на Украине задержали учителей, которые обучали детей по российской программе. Утверждалось, что им грозит до 15 лет тюрьмы.

26 августа Минпросвещения объявило о старте занятий для российских школьников, где объяснят цели специальной операции на Украине.

Первый урок «Наша страна — Россия» состоялся 12 сентября и был посвящен патриотизму На данный момент ведомство опубликовало материалы для проведения уроков до конца этого месяца.